Пожаловавшийся на Деда Мороза юрист захотел встретиться с Путиным в суде

Путин вызвался быть защитником Деда Мороза

Юрист Игорь Мирзоев, который подал в суд на Деда Мороза из-за невыполненных желаний, ответил на планы Владимира Путина стать защитником новогоднего волшебника.

"Я ещё больше воодушевился, ещё больше энтузиазма появилось. Давно хочу познакомиться с ним лично. С удовольствием встретимся с ним в суде", - сказал Мирзоев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее в ходе традиционной пресс-конференции Владимира Путина попросили прокомментировать иск Мирзоева против Деда Мороза. Президент заявил, что готов стать защитником сказочного персонажа.

"Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам, Пусть он проанализирует свое поведение. Это будет основная линия защиты", - сказал Путин.

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