Миллер рассказал о подготовке "Северного потока - 2" к запуску

По второй нитке успешно завершены пусконаладочные работы

Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил в четверг, что с компрессорной станции "Славянская" газ уже поступает в газопровод "Северный поток - 2".

"Вы знаете, что первая нитка "Северного потока - 2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", - уточнил руководитель компании (цитата по ТАСС).

Прежде стало известно, что по второй нитке успешно завершены пусконаладочные работы, необходимые для контроля целостности трубопровода.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы продолжить процесс сертификации, оператору Nord Stream 2 AG нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.

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