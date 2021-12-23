Путин объяснил, почему не берет Мишустина с собой в тайгу

Президент напомнил старый анекдот на эту тему

Премьер-министр Михаил Мишустин не сопровождает президента в поездках в тайгу во время отпуска, поскольку отдыхает в другое время. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказал президент России Владимир Путин в ходе своей традиционной ежегодной большой пресс-конференции.

Глава государства ответил на вопрос, почему в свой отпуск ездит в тайгу всегда в компании министра обороны Сергея Шойгу, а глава кабмина Михаил Мишустин с ними не ездит.

Путин напомнил "старый еврейский анекдот", который заканчивается фразой "А в лавке-то кто останется?", и объяснил, что у премьера — свой рабочий и отпускной график.

Поездки в Сибирь стали для главы государства регулярными с начала 2000-х годов, это часть жизни, уникальная экосистема и люди, подчеркнул президент. Он назвал сибиряков золотым фондом России по своим ценностям и моральным качествам.

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