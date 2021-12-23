Путин: Италия может помочь в переговорах Россия-ЕС

Отношения с этой страной "надпартийные"

Италия – член НАТО, но это не мешает ей поддерживать хорошие отношения с Россией, заявил Владимир Путин. Российский президент ответил на вопрос журналиста итальянской телекомпании RAI, насколько изменились отношения двух стран за время премьерства Марио Драги.

Путин напомнил, что инициатором укрепления отношений Рима с Москвой был экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. И отношения эти - "надпартийные".

"Это все продолжается, вне зависимости от тех или иных политических сил, которые в тот или иной момент времени оказываются на вершине политической власти", — сказал президент.

Путин подчеркнул: членство Италии в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе не мешают ей работать с Россией в прежнем ключе. И, вполне возможно, считает президент, поможет в переговорах Брюсселя с Москвой.

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