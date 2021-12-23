"Неприемлемая ошибка": Путин прокомментировал бойкот США Игр в Пекине

Россия всегда выступала и продолжает выступать против политизации спорта

Президент России Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции в четверг, что решение Соединенных Штатов о бойкоте Олимпийских игр в Пекине - неприемлемое и ошибочное.

"Я разговаривал с одним из бывших президентов США. Догадайтесь, с кем. И он мне сказал - блокада Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве были большой ошибкой в том числе со стороны США. США продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать КНР. Никаких других мотивов нет и быть не может", - отметил глава государства.

Как подчеркнул российский лидер, спорт и искусство должны объединять людей, а не создавать проблемы. И когда спорт лишают основной ценности, наносится ущерб всему международному сообществу.

"Причина только одна, в том числе в давлении на Россию, и дело не в текущих вопросах. Это попытка сдержать развитие, не дать конкурентам поднять голову", - добавил Путин.

По словам президента, использовать спорт для решения сиюминутных политических вопросов неправильно. Россия всегда выступала и продолжает выступать против политизации спорта.

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