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Сломавшая позвоночник Барбара Брыльска пожаловалась на подавленное состояние

15:58
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Звезда "Иронии судьбы" проходит реабилитацию

Актриса Барбара Брыльска сломала позвоночник. Об этом 80-летняя звезда фильма "Ирония судьбы" рассказала журналистам. Знаменитость также пожаловалась на плохой голос.
Барбара Брыльска отмечает юбилей

Сейчас Брыльска не может встречаться с людьми, в частности, с фанатами её киноработ из-за прохождения реабилитации. Кроме этого, актриса в целом находится "не в форме" из-за плохого физического и душевного состояния.

"Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю", — туманно ответила Брыльска на просьбу журналистов PopCornNews встретиться с ними.

За последние годы СМИ нашли у актрисы целый букет болезней. Брыльска подтверждала, что серьезно болеет, но вот рак языка — не более, чем слухи.

Видео: Барбара Брыльска отмечает юбилей

Барбара Брыльска известна по роли Нади в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Спустя более 30 лет она вернулась к этой роли в сиквеле фильма Рязанова — "Ирония судьбы. Продолжение" Тимура Бекмамбетова.

Видео: смотрите фильм "Польские красавицы. Кино с акцентом"

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