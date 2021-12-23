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Гидрометцентр рассказал о погоде в последнюю неделю года

15:53
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Москвичей ждут морозы

Последняя неделя 2021 года начнется в столичном регионе с морозов. Об этом в четверг, 23 декабря, рассказали в Гидрометцентре России.
Москвичей осыпало алмазной пылью

Метеорологи отметили, что в понедельник, 27 декабря, тыловая часть циклона обеспечит распространение в Москве и Подмосковье более холодных воздушных масс. Местами пройдет небольшой снег, ночью и днем прогнозируется от 9 до 14 градусов мороза.

Во вторник, 28 декабря, в гребне антициклона поредеет облачный покров, погода ожидается преимущественно без осадков. При слабом ветре ночной мороз усилится до 17-22 градусов ниже нуля, днем будет от 11 до 16 градусов, сообщает АГН "Москва".

Ранее синоптики рассказали, что в этом году новогодняя ночь будет морозной, столбик термометра опустится до минус 10-15 градусов. Выпавший за минувшие дни снег не растает, а, напротив, еще прибавится.

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