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Продажи американского оружия в мире резко упали

16:10
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Снижение составило 21%

Экспорт оружия из США в 2021 финансовом году резко упал. Объем продаж по межгосударственным и частным контрактам рухнул до 138 миллиарда долларов, снижение по сравнению с предыдущим годом составило 21%.

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По данным госдепартамента, общая сумма одобренных межправительственных контактов на поставку вооружений составила 34,81 миллиарда долларов. Годом ранее было продано вооружений на 50,78 миллиардов.

Сумма контрактов в частном секторе составила 103,4 миллиарда долларов. В прошлом финансовом году этот показатель составил 124,3 миллиарда долларов, а общая сумма контрактов достигала 175 миллиарда долларов, передает ТАСС.

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