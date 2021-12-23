В Москве разработали программы допобразования по вопросам антитеррористической защищенности объектов

Обучение пройдет на базе ГБУ "Московский исследовательский центр"

Московский департамент региональной безопасности и противодействия коррупции разработал программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по вопросам антитеррористической защищенности объектов.

Обучающие курсы созданы совместно с аппаратом антитеррористической комиссии Москвы. Они пройдут в рамках подразделения "Школа дополнительного образования-антитеррор" на базе ГБУ "Московский исследовательский центр".

Как пишет АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента безопасности, повысить квалификацию ежегодно смогут до 500 специалистов. Там добавили, что формирование условий для подготовки таких специалистов — важная задача для Москвы.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что сотрудники органов безопасности не допустили ни одного террористического акта на территории России за 2021 год.

На стадии подготовки предотвращены 65 планируемых терактов. Кроме того, за год в стране нейтрализованы 23 бандита, задержаны 312 боевиков и 821 пособник.

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