Гороскоп на сегодня, 24 декабря, для всех знаков зодиака

У Дев будет ровный день, а Скорпионам звезды советуют сдерживать эмоции

Гороскоп на сегодня, 24 декабря, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

День не задастся с утра, так что приготовьтесь к сумбуру. Желательно направить силы на бытовые дела, работу по дому. Вы давно игнорировали свои обязанности, и теперь они накопились в полном объёме.

Тельцы

Вам захочется наполнять дом уютом, готовить праздничную атмосферу и покупать подарки. Это прекрасно, ведь вмиг поднимает настроение и дарит сказку. Великолепное время для творчества.

Близнецы

Вам нежелательно планировать деловые встречи, путешествовать, общаться с людьми, вызывающими раздражение. Чтобы миновать конфликты, придерживайтесь нейтралитета.

Раки

Хороший день для тесного общения в кругу семьи. Если желаете продвижения по карьерной лестнице, поговорите с родителями или детьми: энергия рода направит вас.

Львы

Вы желаете блистать везде, начиная от внешности и заканчивая домом. Что ж, срочно наводите порядок и покупайте новые предметы интерьера. И о себе не забудьте.

Девы

День будет ровным и спокойным. Вы сможете заняться рутинными задачами, на которые обычно не хватает времени. Заодно случайно найдете в обыденности нечто мистическое.

Весы

Стремление погрузиться в праздничную атмосферу захватит вас неожиданно. Начать лучше с себя: спа-процедуры, рыбалка или другие любимые занятия поднимут настроение надолго.

Скорпионы

Попробуйте сдерживать эмоции, тогда день пройдёт на более позитивных нотах. Погрузитесь в уют, расслабьтесь и научитесь получать удовольствие от простых вещей.

Стрельцы

Для достижения желаемого вам нужно прикоснуться к энергии рода. Найдите общий язык с членами семьи, которые на вас обижены. Проведите время с детьми в необычном месте.

Козероги

Вас ждёт отличный день, наполненный любовью и теплотой. Получится реализовать любое желание, касающееся личной жизни, комфорта, семейных ценностей.

Водолеи

Сегодня вы сможете по душам поговорить с родственником, чьё мнение для вас важно. Это поможет обрести гармонию и понять, что же делать дальше, подготовить дальнейшую стратегию жизни.

Рыбы

День окажется максимально умиротворенным и светлым. Энергия счастья озарит вас как изнутри, так и снаружи, что позитивно скажется на отношении к вам окружающих

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