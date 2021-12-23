Собянин открыл после реконструкции станцию "Матвеевская" будущего МЦД-4

Она повысит комфорт поездок свыше 50 тысяч человек
Сергей Собянин отметил плодотворное сотрудничество властей Москвы и РЖД в 2021 году. Мэр столицы рассказал, что в следующем году совместная работа продолжится.
"На следующий год предполагаем подписать с Олегом Валентиновичем (Белозеров, гендиректор РЖД) соглашение протокола о том, что мы будем продолжать активно строить и введем на будущий год уже 10 станций такого уровня", - сказал Собянин, открывая станцию "Матвеевская" будущего МЦД-4.
Белозеров во время мероприятия с мэром подтвердил, что на 2022 год намечены грандиозные планы. Он также добавил, что каждый новый транспортный объект в Москве уникален, передает АГН "Москва".
В ходе реконструкции на месте старой станции "Матвеевская" построен современный городской вокзал. Новая станция повысит комфорт поездок свыше 50 тысяч человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки запуска МЦД-3 и МЦД-4. Он поднял эту тему во время отчета перед депутатами Мосгордумы. Подробности смотрите в видео ТВЦ:Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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