Собянин анонсировал открытие 10 новых и реконструированных станций МЦД в 2022 году

В следующем году предстоит провести масштабную работу

Власти Москвы и РЖД подписали соглашение о строительстве 10 станций для третьего и четвертого Московских центральных диаметров. Работы проведут в 2022 году. Бюджет проекта - порядка 170 миллиардов рублей. Об этом рассказали мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозёров при открытии новой станции будущего МЦД-4 "Матвеевская".

Вместо простой железнодорожной станции - теперь современный городской вокзал площадью практически 6 тысяч квадратных метров. И две новые платформы с навесом на всю длину, чтобы защитить пассажиров от снега и дождя. Таких перемен жители столичных районов Очаково-Матвеевское и Раменки ждали уже давно.

"Небо и земля, что вы говорите. Европа почти! Было убожество. Маленькая коморочка, в которой какие-то непонятные люди сидели. Простите меня. Вечно супом пахло и картошкой", - говорит Ольга Кравцова.

"Пространства больше. Переход между платформами - на эскалаторе, это намного удобней", - оценил изменения Павел Юров.

"До этого она была не очень комфортной. То есть не было помещений, куда можно было зайти и погреться просто зимой", - прокомментировала Анастасия Алешина.

В пассажирском терминале даже в холодное время - комфортная температура. Работают тепловые завесы и инфракрасные обогреватели. Максимально удобная навигация. Сразу у входа - информационное табло - все маршруты, как на ладони. Никаких очередей, билеты можно купить в кассах или в терминалах. Инфраструктура, действительно, как на вокзале: и туалетные комнаты, и лифты с эскалаторами, чтобы подняться к поездам. А в город - на Матвеевскую улицу - можно выйти через крытый надземный переход. Итоги реконструкции станции сегодня оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"2021 год был один из самых плодотворных в сотрудничестве с железными дорогами. Огромное количество работы выполнено за этот год. Построены новые дополнительные железнодорожные пути, путепроводы, эстакады, в рамках строительства и реконструкции МЦД-3 и МЦД-4. Построено восемь современных вокзалов. По сути это уже действительно не платформа, а вокзалы, которые по своему комфорту и уровню не уступают станциям метрополитена", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Меняются не только сами станции, но и территория вокруг. Рядом с платформой "Матвеевская" идет реконструкция подземного пешеходного перехода. Его продлят до проспекта Генерала Дорохова. В результате между районами Очаково-Матвеевское и Раменки, которые разделены железной дорогой, уже скоро появится удобный и безопасный проход. До ближайшей станции "Аминьевская", которую открыли в начале декабря, можно пересесть на Большую кольцевую линию - всего за пару минут. Рядом со станцией - 10 маршрутов наземного транспорта. А в следующем году после открытия станции "Минская" пассажиры смогут делать пересадку на Солнцевскую линию метро. Сегодня же Сергей Собянин и генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозров подписали график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2022 году - в городе откроют еще 10 подобных станций.

"Я горжусь тем, что я москвич и имею возможность с Сергеем Семеновичем обсуждать и реализовывать планы. Москва меняется - это лучший город мира. А для того, чтобы быть лучшим, всегда надо двигаться вперед. Все должно быть в движении. Креатива Сергею Семёновичу не занимать. А мы под это подстраиваемся. Это будущее железных дорог", - сказал Олег Белозёров, генеральный директор РЖД.

Обновленная платформа "Матвеевская" - одна из будущих станций перспективной ветки МЦД-4. Конечными пунктами диаметра станут Апрелевка Киевского направления и город Железнодорожный Горьковского направления МЖД.

Екатерина Гоголева, Александр Козликин, Дмитрий Шаракин, "ТВ Центр".

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