Названы сроки послания Путина Федеральному собранию

Работа над основой текста продолжается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года.

"Предметно еще предстоит работать над основой текста. А потом президент сам будет дорабатывать, как всегда", - уточнил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Ежегодно президент обращается с посланием к парламенту, в котором рассказывает об основных направлениях внутренней и внешней политики, о положении в стране. В прошлый раз Путин выступал в центральном выставочном зале "Манеж" в Москве 21 апреля.

В четверг там же состоялась большая пресс-конференция главы государства. Она продлилась три часа 56 минут. Российский лидер ответил на 55 вопросов.

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