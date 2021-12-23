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Умер народный артист России Вадим Лобанов

17:01
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Актер сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор" скончался в возрасте 81 года

В Санкт-Петербурге скончался народный артист России Вадим Лобанов. Актер, больше всего известный публике по сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Мажоры", умер в возрасте 81 года.

Кроме работы в кино, Лобанов также возглавлял кафедру театрального искусства главного вуза Северной столицы — СПбГУ. В университете в беседе с журналистами местного телеканала "78" сообщили, что Лобанов в последние годы страдал от тяжелой болезни. Смерть актера наступила накануне.

Лобанов родился в Воронеже. Он окончил театральное училище имени Щепкина и почти 12 лет проработал в омском театре драмы. В 1985 году актер переехал в Ленинград, где началась его кинокарьера.

Лобанов сыграл во многих известных сериалах, среди которых "Улицы разбитых фонарей, "Мажор" и "Шторм". В 2011 году его наградили орденом "Честь и мужество".

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