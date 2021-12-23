Украина продлила ограничения на торговлю с Россией

Запрет будет действовать весь следующий год
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, он будет действовать в течение всего 2022 года, передает "Интерфакс".
Как сказано в пояснительной записке к проекту постановления, контрмеры Украины - это ответ "на введенное с 2016 года российское эмбарго для украинских товаров".
В частности, запрещена поставка продуктов питания, ко всем товарам из России применяются ставки ввозной пошлины. Отменен действовавший ранее преференциальный режим в отношении России (свободная торговля).
Российское продовольственное эмбарго действует для украинских товаров с 1 января 2016 года.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram