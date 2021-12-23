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Актера из фильма "Один дома" обвинили в домашнем насилии

17:46
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Мужчина был задержан полицией

Сыгравший роль старшего брата главного героя в фильмах "Один дома" и "Один дома 2" американский актер Девин Рэтрей был задержан по обвинению в домашнем насилии, передает Fox News.
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Уточняется, что в штате Оклахома между 44-летним актером и его девушкой произошла ссора. Как сообщила потерпевшая, Рэтрей применил против нее силу в состоянии алкогольного опьянения.

Были выдвинуты обвинения в побоях и домашнем насилии. Актера освободили под залог в 25 тысяч долларов.

Ранее Рэтрей снялся в ремейке фильма "Один дома". Оригинальная комедия вышла в 1990 году и при бюджете 18 миллионов долларов собрала в кинотеатрах по всему миру более 476 миллионов.

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