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Суд арестовал напавших на фигуриста Соловьева студентов

18:03
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Двое мужчин избили спортсмена в центре Москвы

Таганский районный суд в Москве в четверг вечером арестовал двух участников избиения олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Один из них просил не заключать его под стражу из-за экзаменов, однако суд все же поддержал позицию прокуратуры, передает РИА Новости.

Задержанный за избиение фигуриста Соловьева рассказал о конфликте
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Фигурист Соловьев был избит в центре Москвы в ночь на вторник. Трое человек напали на него, когда он отдыхал со своей девушкой, чемпионкой по керлингу Анной Сидоровой. Студенты избили спортсмена ногами в ответ на его просьбу вести себя прилично. Пострадавший был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы Москвы с травмой головы.

Возбуждено уголовное дело. Оно может быть закрыто в самое ближайшее время, так как драка при свидетелях попала на видео.

Видео: задержанный за избиение фигуриста Соловьева рассказал о конфликте

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