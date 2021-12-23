Появилось видео ДТП с автобусом в Свердловской области

В результате аварии пострадали 10 человек

В городе Каменск-Уральский Свердловской области в ДТП попал рейсовый автобус, передает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

"В результате ДТП 10 пассажиров, в том числе две девочки, получили травмы. Трех женщин доставили в лечебное учреждение с сотрясением головного мозга, у остальных пострадавших ушибы, им назначено амбулаторное лечение", - сказано в сообщении.

Как установили правоохранительные органы, виновником аварии стал водитель Volkswagen Polo. Водитель автобуса пытался избежать столкновения с легковым авто, в результате чего врезался в светофор.

"Водитель Volkswagen Polo пояснил, что момент съезда автобуса с дороги и его наезд на препятствие не видел, поэтому и уехал с места происшествия", - уточнили в ГИБДД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram