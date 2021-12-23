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Курс на дипломатию: реакция западных СМИ на пресс-конференцию Путина

18:29
  • четверг
  • 23 декабря 2021

В речи президента России услышали "смягчение тона"

Как написала по итогам большой пресс-конференции президента России в четверг газета The New York Times, Владимир Путин не стал нагнетать ситуацию вокруг Украины.

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"Тем не менее по исходу нескольких недель зловещей риторики Путин не стал использовать возможность еще сильнее нагнетать ситуацию вокруг Украины во время своего ежегодного появления на публике", - сказано в материале.

Газета уточнила, что Путин во многом повторил список требований к Западу по безопасности, изложенный российскими дипломатами на прошлой неделе.

Вместе с тем издание Financial Times пишет, что выступление Путина показало готовность Москвы решать вопросы дипломатическим путем. В Британии при этом указали на "некоторое смягчение тона" главы российского государства.

Ранее российский МИД опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности. В них, в частности, содержится требование о нерасширении НАТО на восток.

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