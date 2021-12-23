Курс на дипломатию: реакция западных СМИ на пресс-конференцию Путина

В речи президента России услышали "смягчение тона"

Как написала по итогам большой пресс-конференции президента России в четверг газета The New York Times, Владимир Путин не стал нагнетать ситуацию вокруг Украины.

"Тем не менее по исходу нескольких недель зловещей риторики Путин не стал использовать возможность еще сильнее нагнетать ситуацию вокруг Украины во время своего ежегодного появления на публике", - сказано в материале.

Газета уточнила, что Путин во многом повторил список требований к Западу по безопасности, изложенный российскими дипломатами на прошлой неделе.

Вместе с тем издание Financial Times пишет, что выступление Путина показало готовность Москвы решать вопросы дипломатическим путем. В Британии при этом указали на "некоторое смягчение тона" главы российского государства.

Ранее российский МИД опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности. В них, в частности, содержится требование о нерасширении НАТО на восток.

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