Украина, газ и вакцинация: главные заявления Путина на пресс-конференции

Президент озвучил развернутые ответы на острые вопросы

Главная новость - ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, уже 17-я по счёту. В этот раз она длилась почти 4 часа. Глава государства ответил на 55 вопросов журналистов российских и зарубежных СМИ. Неоднократно заходила речь о пандемии и борьбе с коронавирусом, а также вакцинации от ковида. Ещё больше вопросов касалось международной проблематики: президента спрашивали об обострении ситуации на Украине, российском предложении по гарантиям безопасности США и НАТО, газовом кризисе в Европе. Цитаты из некоторых ответов сразу разобрали на громкие заголовки.

Провести большую пресс-конференцию в привычном всем нам очном формате было личным решением главы государства. Для соблюдения противоэпидемических мер, пришлось, правда сменить площадку и сократить количество участников до 507. На входе в "Манеж" - рамки с дезинфицирующим "холодным туманом". Несмотря на все это, удалось сохранить самое главное - представительность.

Больше половины участников конференции - представители регионов. Журналисты обращают внимание главы государства на конкретные проблемы.

"Мне бы все-таки хотелось поточнее понять, в чем сейчас заключаются проблемы с энергетикой… Мне очень интересно услышать от вас это поподробнее", - говорит Путин.

Такое отношение Путина к деталям не случайно – сбережение народа, развитие инфраструктуры, а еще рост производительности труда президент назвал драйверами российской экономики. В целом она оправилась от пандемии, но проблемы остаются. Одна из них - высокая инфляция.

"Я знаю, я каждый день в контакте с коллегами, скажем, из реального сектора экономики. Знаю, как они ругаются на ЦБ, знаю их аргументы. Почти каждый день, поверьте, просто по телевизору не показываем: на три метра люди садятся от меня, мы беседуем. Показывают только незначительную долю моих контактов и встреч, когда мы под камеры с людьми работаем, а так практически каждый день я встречаюсь, совещания проводим. Просто сядут от меня подальше люди, на три метра, вот и всё. Но каждый день мы об этом говорим", - рассказал Путин.

Тем временем коронавирус постоянно мутирует, отсюда новые волны заболеваемости. Остановить пандемию сможет только коллективный иммунитет.

"Смертность высокая от чего? Уровень вакцинации и коллективного иммунитета низкий: 59,4%. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%, а у нас 59,4% - ну, низкий. Вот вам и результат. Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия. Как только начнешь давить, так - у нас народ изобретательный - сразу появятся способы обойти это стремление, надавить. Нам нужно идти по другому пути, нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять необходимость принятия определенных мер. По поводу того, надо ли усиливать ответственности. Вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий. Чего толку", - указал Путин.

Тем более что российские вакцины надежные, безопасные и эффективные, и, это главное, защищают от тяжелого течения болезни.

"Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? 3-4% всего! В советское время никто не спрашивал: шлеп, шлеп, шлеп - все, пошли. Сегодня те, кто руководил еще в советской большой стране и довел ее до распада, кстати, сегодня в первых рядах тех, борются с вакцинацией, чтобы повысить свой рейтинг. Но это нечестная позиция. Если люди грамотные, понимающие, ответственно относящиеся к своим избирателям и людям, которых они призваны защищать, они должны занять принципиальную позицию, а не крутить хвостом, не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации", - убежден глава государства.

Главная внешнеполитическая тема - предложения России о гарантиях нерасширения НАТО на восток. Штаты готовы к переговорам по безопасности с Россией. Процесс начнется уже в первых числах января. Путин детально и подробно рассказывает западным журналистам, зачем нужны такие гарантии.

"Ни одного дюйма на восток", – сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули. Просто нагло обманули: пять волн расширения НАТО, и теперь уже, пожалуйста, в Румынии, сейчас в Польше появляются соответствующие системы. Не мы кому-то угрожаем. Мы, что ли, пришли туда, к границам США? Или к границам Великобритании, или куда-то? К нам пришли и теперь ещё говорят: нет, теперь и Украина будет в НАТО. Значит, и там будут системы. Или, бог с ним, не в НАТО – на двусторонней основе будут базы и ударные системы вооружений. Вот о чём идёт речь. А Вы требуете от меня каких-то гарантий. Вы должны дать нам гарантии, вы! И немедленно, сейчас! Как американцы бы отнеслись, если мы бы взяли и на границе между Канадой и США или на границе Мексики и США поставили бы наши ракеты? А что, разве у Мексики и у США не было никогда территориальных вопросов? А Калифорния кому принадлежала раньше? А Техас? Подзабыли, что ли?" - заявил Путин.

Теперь Запад обвиняет Россию в том, что она якобы готовится напасть на Украину. В европейских и американских СМИ - настоящая истерия, но ни слова о том, что Киев дважды пытался силой решить кризис на юго-востоке страны.

"Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию? И нас заранее предупреждают: "Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – вот такие-то и такие-то новые санкции последуют". И готовятся, может быть, к этому. Второй вариант – это в целом создание (я уже говорил это в своей статье) на этой территории такой "анти-России" с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению", - заявил Путин.

При этом Россию пытаются выставить стороной конфликта и отказываются соблюдать Минские соглашения, в которых четко и последовательно прописаны все шаги.

"Спросите у сегодняшнего руководства Украины, как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме. Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, президент Зеленский подпал, как и прежние руководители, под влияние радикальных элементов. Как на Украине говорят – нациков. В Одессе людей заживо сожгли, хоть кто-то пальцем пошевельнул? Ничего подобного. У нас нет шансов работать, их уничтожают, людей, которые хотят с нами работать", - объяснил президент России.

Но западные журналисты этих слов президента словно не слышали, как не видят и объективной картины происходящего в мире. Очередной вопрос президенту – как миру понять, чего хочет Россия?

"Знаете что, что понимает – что не понимает: мне иногда кажется, в разном мире живём. Я Вам сейчас сказал очевидные вещи – ну, как это можно не понимать? Ещё в 1918 году один из помощников Вудро Вильсона, президента Соединённых Штатов, сказал: "Всему миру будет спокойнее, если на месте сегодняшней огромной России появится государство в Сибири и ещё четыре государства в европейской части", - сказал Путин.

О глобальной политике и ее инструментах Путин вообще говорил много и подробно.

"Хотел бы напомнить то, о чем говорили наши оппоненты на протяжении веков: Россию нельзя победить, ее можно развалить только изнутри. Мы будем стремиться к тому, чтобы страна была сплоченной, эффективной, устремленной вперед. И в конечном счете выбор организации общества и государства будет определяться российским народом, а не теми, кого вы сегодня обслуживаете", - заметил глава государства.

Речь о СМИ-иноагентах, представители которых, к слову, тоже могли задать вопрос президенту. Ведь их профессиональная деятельность законом не ограничена. Да и сам механизм, в очередной раз подчеркнул Путин, придумали в США. Там закон куда строже и ведь никто не возмущается.

"Если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит уголовная деятельность до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если вы эту деятельность прекратили и свою организацию закрыли, это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка! В России же ничего подобного нет", - указал президент.

Обвинять во всех бедах Россию уже своего рода западный политический тренд. Отказавшись от долгосрочных контрактов на поставку газа, европейцы понадеялись на рыночные механизмы, в результате чего получили рекордные цены на голубое топливо, но виноват "Газпром".

"Врут всё время, поэтому тень на плетень наводят. "Газпром" поставляет весь объём, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объём, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12 процентов или около 20 уже в дальнее зарубежье. Увеличивает и в Европу в целом поставки. По-моему, это вообще единственная страна, единственная мировая компания, которая вот так себя ведёт", - рассказал российский лидер.

Разъяснил президент и ситуацию с заполнением газопровода "Ямал – Европа". Никакой политики, только бизнес-интересы, причем не наши, а западных партнеров.

"До чего противно, как бы это сказать… Ну ладно. Просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что транзитировать, если у них нет заявок на покупку? А что они начали делать? В реверсном режиме включили этот маршрут из ФРГ в Польшу и несколько дней качают из ФРГ в Польшу. Думаю, что всем это должно быть интересно. Почему? Да потому что мы поставляем в ФРГ газ по долгосрочным контрактам, а цена в три, в четыре, в шесть, в семь раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав один миллиард кубических метров газа, можно заработать почти миллиард долларов, 900 с чем-то. Это бизнес. Они ведь в реверсном режиме качают газ, как же можно в аверсном подать? Газ не может одновременно по одной и той же трубе в обе стороны двигаться. Они: а) не заказали; б) в реверсе включили. Но и это только часть информации. Там есть труба, которая соединяет польскую трубопроводную систему с украинской. Объём - примерно три миллиона кубических метров в сутки. Именно столько из ФРГ и подают в Польшу. У меня есть все основания полагать, что этот газ идёт в конечном итоге на Украину. И потребителям в Европе и в ФРГ надо бы знать, что происходит на самом деле, и, может быть, обратиться в определённые инстанции с просьбой разъяснить эту позицию. Так что пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют и не думают, что они такие умные и что на них боженька заснул", - объяснил Путин.

Заняты, впрочем, решением других проблем – навязыванием так называемой новой этики. Её Путин сравнил с пандемией – когда-нибудь докатится и до нас.

"Если кто-то считает, что женщина и мужчина - одно и то же, то ради Бога. Но существует же здравый смысл. В тех же Штатах сиделец объявил себя женщиной, потребовал перевода в женскую тюрьму. И после этого он тут же изнасиловал сокамерницу. Здравый смысл должен быть. Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще в каком-то другом виде спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем. Здравый смысл должен быть какой-то? Я придерживаюсь традиционного подхода. Мама - это мама. Отец - это отец. Надеюсь, у народов России хватит внутренней защиты от мракобесия", - заявил Путин.

Главная защита, это, конечно, традиционна ценности. Государство должно сформировать целостную систему поддержки семей с детьми и стимулировать демографию. Государство также оказывает помощь тем, кому это жизненно необходимо. Речь о пациентах со спинальной мышечной атрофией. Средства на их лечение направляют из фонда "Круг добра".

"Если раньше такую поддержку получали всего 74 человека в стране, то теперь уже свыше ста и уже, по-моему, к тысяче подбирается. На порядок больше", - сообщил президент.

Говорили о культуре, где тонкая грань между свободой и творчеством. "Размещение Гитлера на сайте или Гиммлера на сайте "Бессмертного полка" – это свобода творчества?" – обратил внимание Путин.

Затронули тему спорта. Американские политики не поедут на предстоящие Олимпийские игры в Пекин.

"Это решение неприемлемое и ошибочное. Я разговаривал уже давненько, прошло немало времени, с одним из бывших президентов США. Догадайтесь, с кем. И он мне сказал, блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе, в Москве были большой ошибкой, в том числе со стороны США. Вот США продолжают наступать на те же самые грабли. Им не сдержать развитие Китая", - сказал Путин.

Наконец, спросили, почему Путин, отдыхая в компании Шойгу в сибирской тайге, не берет с собой Мишустина. "Если мы еще и Мишустина будем брать с собой… Помните, такой старый еврейский анекдот: а кто в лавке-то останется? Кто работать будет?" – ответил журналистам президент.

В предстоящие дни точно будет работать Дед Мороз. Правда в этом году ему придется отвлечься на иск юриста из Санкт-Петербурга. Тот обратился в суд, обвинив главного новогоднего волшебника в том, что за 23 года он ни разу не исполнил его желания. Президент, окончивший юрфакт Питерского университета, тут же предложил тактику защиты – вести себя нужно было подобающим образом. К слову, у президента таких проблем с Дедом Морозом нет.

"Мои отношения до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что могу с вами встречаться в том качестве, в котором нахожусь, еще больше я благодарен народу России за то, что он доверил мне высокую должность, и надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками - осуществлением наших планов", - сказал Путин.

Ну, чем не пожелание в канун наступающего Нового года.

Матвей Шестаков, Егор Миронов, "ТВ Центр", Москва.

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