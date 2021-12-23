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"Вопрос времени": глава ДНР предупредил о химоружии на Украине

19:00
  • четверг
  • 23 декабря 2021

ВСУ может готовить провокацию

Денис Пушилин предупредил, что украинская армия обладает химическим оружием. Вооружение могут использовать в любой момент, сообщил глава ДНР. При этом никаких гарантий того, что этот тип оружия не будет применяться в Донбассе, нет, так как Киев ранее сделал ряд "нелогичных шагов".

Заявление Пушилина прозвучало в четверг в эфире телеканала "Россия 24". Применение химоружия он назвал "вопросом времени". Глава ДНР выразил надежду, что Киев не пойдёт на этот "серьезный противоправный шаг".

Российская сторона ранее также говорила, что в Донбассе могут сделать провокацию с применением химических веществ. По словам главы Минобороны России, для этого в Авдеевку и Красный Лиман привезли "резервуары с неустановленными химическими компонентами".

Донбасс стал одной из самых обсуждаемых тем декабря. Запад и Украина настаивают, что Россия готовится к нападению. В России неоднократно говорили, что это фейк, необходимый НАТО для расширения на восток. Передвижения войск внутри России действительно происходят, однако это внутреннее дело государства.

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