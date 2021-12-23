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На Украине готовятся резко сократить потребление газа

19:31
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Готовится "президентская программа термомодернизации"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в четверг, что со следующего года начнется президентская программа термомодернизации, которая предполагает утепление пяти тысяч многоквартирных домов.

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"Также с нашими международными партнерами будет повышена энергоэффективность школ, больниц, бюджетных и коммунальных учреждений", - уточнил глава украинского кабмина (цитата по РИА "Новости").

По словам Шмыгаля, цель этих мер - сокращение потребления газа на 30-40% в последующие годы.

Как считают власти Украины, подобные действия позволят обеспечить "настоящую энергонезависимость страны".

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