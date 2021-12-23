Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали фото дочери

Снимок с Лилибет появился на рождественской открытке

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали фото своей дочери Лилибет. Девочку можно увидеть на семейном портрете, попавшем на официальную рождественскую открытку семьи.

"Арчи сделал нас мамой и папой, а Лили сделала нас семьей", — говорится в тексте праздничной открытки.

Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор родилась 4 июня 2021 года. Ее старший брат Арчи появился на свет 6 мая 2019 года. На фото он сидит на коленях отца.

Гарри и Меган сейчас живут в США. Они воспитывают двоих детей, а также занимаются подкастами, озвучкой и благотворительностью.

Повышенное внимание СМИ и общественности к жизни пары связано с тем, что они отказались от королевских полномочий. Уже после отъезда из Британии Маркл в скандальном интервью Опре Уинфри сказала, что сталкивалась с неподобающим отношением к своей персоне во время жизни в Лондоне. В частности, она обвинила королевское окружение в расизме, не называя при этом конкретных имен.

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