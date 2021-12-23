Столтенберг: НАТО никогда не обещала не расширяться

Москва придерживается иного мнения

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг прокомментировал слова президента России Владимира Путина на пресс-конференции в четверг о том, что в 1990-е альянс гарантировал Москве нерасширение на Восток, но в итоге Россию обманули.

"НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса", - сказал генсек НАТО в интервью агентству DPA.

Он добавил, что есть Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО, которые "ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу". По словам Столтенберга, Россия подписалась под принципами европейской безопасности.

"Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на Восток не обсуждался перед воссоединением Германии", - уточнил Столтенберг.

Про прежние обещания НАТО о нерасширении Путин в четверг сказал так: "Надули. Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО". По словам главы государства, Россия хочет обеспечить свою безопасность. "Будем делать что считаем нужным", - добавил президент.

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