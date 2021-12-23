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Бельгия отключит АЭС в стране через четыре года

20:24
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Но при необходимости страна готова вернуться к атомной энергетике

Бельгия намерена в 2025 году остановить работу двух находящихся на территории страны АЭС, передает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Зеленский договорился в США о строительстве пяти блоков АЭС

Уточняется, что члены правящей коалиции договорились при необходимости вернуться к атомной энергетике. Также стало известно, что в разработку так называемых мини-АЭС инвестируют около 100 миллионов евро.

На сегодняшний день в Бельгии работают две АЭС - "Тианж" (три атомных реактора) и "Дул" (четыре реактора).

Ранее стало известно, что в Европейском союзе рассматривается перспектива включения атомной энергетики в список возобновляемых источников энергии.

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