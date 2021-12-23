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США отказались публично отвечать на предложения России

20:36
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Вашингтон при этом готов к переговорам

Как сообщил журналистам в ходе брифинга представитель американской администрации, США не будут вести переговоры по безопасности с Россией на публике.
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"Нам это не кажется конструктивным. В прошлом в дипломатическом взаимодействии прогресса не добивались таким способом. Мы не собираемся отвечать на каждое их предложение или комментарии, в том числе от российского президента", - цитирует представителя Белого дома РИА "Новости".

Он добавил, что Вашингтон готов уже в начале января вступить в дипломатическое взаимодействие с Россией по поводу гарантий безопасности, но прогресс возможен только в атмосфере деэскалации вокруг Украины.

По словам американского чиновника, потенциальные действия России по Украине не отдалят, а приблизят военных НАТО к границам страны.

Ранее Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены в том числе положения о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, взаимных гарантиях безопасности в Европе, нерасширении НАТО на Восток.

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