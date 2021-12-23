Во Франции установлен антирекорд по заболевшим COVID-19

Власти страны говорят, что это пока не пик

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что в стране установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки.

"Сейчас мы зарегистрировали наихудший показатель с начала эпидемии, примерно 88 тысяч случаев было зафиксировано", - сказал глава французского Минздрава в эфире канала BFM.

Он добавил, что волна штамма "дельта" начинает идти на спад, но быстро нарастает волна "омикрона". По словам министра, между Рождеством и Новым годом показатель может преодолеть отметку в 100 тысяч случаев за сутки.

Предположения о том, что "омикрон" может оказаться в два раза менее опасным штаммом, Веран призвал воспринимать с "осторожным оптимизмом".

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