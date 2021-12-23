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Гинцбург назвал опасное свойство "омикрона"

21:24
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Новый штамм коронавируса более контагиозный

Ученые продолжают исследовать новый штамм коронавируса "омикрон". По данным российских врачей, он более контагиозен, и именно это является опасным свойством.

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Академик РАН Александр Гинцбург объяснил, что, опираясь на существующие данные, нельзя говорить, что омикрон-штамм является более вирулентным. Опасность заключается в другом — штамм более контагиозен, то есть гораздо лучше распространяется в популяции.

Комментируя распространение "омикрона" в России в эфире "России 24", глава центра имени Гамалеи заявил: "Количество заболевших — в первую очередь, среди невакцинированных, — может достичь очень больших значений, и система здравоохранения, именно коечный фонд, перестанет справляться со всеми вытекающими отсюда последствиями для заболевших и для клинических стационаров".

В России пока нашли 41 случай заболевания "омикроном". Все россияне проходили лечение в больнице, многие уже выписываются. В других странах "омикрон" уже стал доминирующим штаммом. Зафиксированы также первые смерти от него.

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