США приняли рекордное число несовершеннолетних мигрантов

Это в основном подростки от 15 до 17 лет

В период с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года США предоставили убежище 122 тысячам несовершеннолетних мигрантов, которые прибыли в страну без сопровождения взрослых, передает канал CBS.

Уточняется, что предыдущий рекорд был установлен в 2019 году (69 тысяч человек).

По данным канала, основная часть прибыла в Штаты из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Это главным образом подростки от 15 до 17 лет.

Американские власти в настоящее время увеличивают вместимость центров приема мигрантов, говорится в материале CBS.

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