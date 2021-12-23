Умерла писательница Джоан Дидион

Одна из основоположниц "новой журналистики"

В Нью-Йорке на 88-м году жизни умерла писательница и журналистка Джоан Дидион, передает The New York Times.

Как уточнили в выпускавшем книги Дидион издательском доме Knopf, причиной смерти стала болезнь Паркинсона.

Дидион наравне с Томом Вулфом и Норманом Мейлером была одной из основоположниц так называемой "новой журналистики". Известность ей принесла вышедшая в 1960-е годы серия статей в The Saturday Evening Post и Life, в которых была проанализирована послевоенная жизнь США.

Многолетним соавтором Дидион был ее муж Джон Данн. Вместе они написали в том числе несколько сценариев к фильмам - среди прочих это "Звезда родилась" и "Паника в Нидл-Парке".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram