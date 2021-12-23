При ДТП в Мурманской области пострадали восемь детей

Авария произошла на автодороге Р-21 "Кола"
В городе Оленегорск Мурманской области в ДТП попали два микроавтобуса, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.
Случилась авария на автодороге Р-21 "Кола".
"Произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадали в результате аварии десять человек. Среди них - восемь детей. Данных об их состоянии не приводится.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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