При ДТП в Мурманской области пострадали восемь детей

Авария произошла на автодороге Р-21 "Кола"

В городе Оленегорск Мурманской области в ДТП попали два микроавтобуса, передает РИА "Новости" со ссылкой на экстренные службы.

Случилась авария на автодороге Р-21 "Кола".

"Произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадали в результате аварии десять человек. Среди них - восемь детей. Данных об их состоянии не приводится.

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