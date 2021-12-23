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Назван срок объединения ПФР и ФСС

22:24
  • четверг
  • 23 декабря 2021

Будет создана единая цифровая платформа

Как сообщили в четверг в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой, члены российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили объединение Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования.
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Уточняется, что процесс объединения может быть завершен к 1 января 2023 года.

"В рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения", - заметили в секретариате (цитата по ТАСС).

В июле Голикова говорила, что власти относятся осторожно к объединению ПФР и ФСС, предусмотрен переходный период. Существовать они будут на единой цифровой платформе.

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