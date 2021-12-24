У 95 тысяч жителей Улан-Удэ ограничено отопление

Последствия аварии устраняют
В Улан-Удэ ограничено теплоснабжение в домах около 95 тысяч жителей. Работа над запуском аварийных котлов на ТЭЦ-1 идет в круглосуточном режиме, сообщает "ТВ Центр".
Сейчас энергетики начали постепенно повышать температуру воды. В городе, где столбик термометра ночью опускается до минус 35 градусов, помимо действующих, спасатели готовы развернуть еще 20 пунктов временного размещения.
Закрыты детские сады и школы. У сотрудников бюджетных организаций вынужденный выходной. Это еще одна мера, чтобы снизить нагрузку на теплотрассу. Полностью восстановить работу ТЭЦ планируют к субботе. Возбуждено уголовное дело.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram