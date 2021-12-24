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Россия направила во Вьетнам 100 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

08:27
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Помощь оказана по поручению президента России

МЧС России доставило во Вьетнам гуманитарную помощь - 100 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Контейнеры с российским препаратом для эффективной иммунизации на борту Ил-76 отправились в Ханой.

Груз предназначен населению дружественного государства, помощь оказана по поручению Владимира Путина в рамках совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает "ТВ Центр".

Ранее президенты двух стран договорились о создании условий для взаимных поставок вакцин и других медицинских препаратов. Также подписано соглашение о производстве во Вьетнаме отечественного "Спутника V".

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