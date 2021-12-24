В Дамаске налаживается мирная жизнь

Свой вклад вносит и Россия

Налаживание мирной жизни и возвращение беженцев обсудили в Дамаске представители России и Сирии на совместном заседании межведомственных координационных штабов. Наша страна оказывает содействие Арабской республике по всем направлениям, в том числе - в восстановлении культурных объектов и в помощи населению. Только за этот год было доставлено более 1700 тонн гуманитарных грузов. Новогодние подарки из России получили сотни сирийских детей.

Подробнее – в репортаже Алексея Платонова

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