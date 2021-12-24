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Власти Москвы опровергли введение новых ограничений из-за коронавируса

08:23
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Ситуация в городе остается стабильной

В Москве ситуация с коронавирусной инфекцией является стабильной и благополучной. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Заммэра отметила, что после предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, столичные власти наблюдают существенное снижение заболеваемости все эти семь-восемь недель.

По словам Раковой, в первые четыре дня текущей недели заболеваемость COVID-19 снизилась еще 15%, причем "уже примерно понятно, что "дельта"-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом".

В Москве образовалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных граждан — все это свидетельствует о том, что необходимости в повторном введении режима нерабочих дней нет, рассказала Ракова в интервью РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал, что ситуация с коронавирусом в столице на сегодняшний день остается спокойной. Более 40% больничных коек для пациентов с ковидом в городе находятся в резерве в связи с омикрон-штаммом.

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