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Салливан: США не стремятся замедлить переговоры по гарантиям безопасности

08:56
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Вашингтон рассчитывает на прогресс по данной теме

Американская сторона считает, что есть вероятность достичь прогресса в переговорах с Россией по гарантиям безопасности. С таким заявлением выступил посол США в России Джон Салливан.
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Как уточнил дипломат, это не только лично его позиция, но и мнение высокопоставленных чиновников в правительстве Соединенных Штатов.

Салливан заявил, что в рамках таких переговоров Вашингтон и НАТО намерены поднимать вопросы, связанные с их собственными озабоченностями и опасениями в диалоге с Россией. Наиболее эффективными, считают на Западе, эти дискуссии были бы на фоне деэскалации, особенно ситуации на границе с Украиной.

"Просто взять и подписаться" под предложениями России в США не готовы, тем более что один из документов по гарантиям безопасности направлен НАТО. Что касается договора, предложенного Москвой именно Вашингтону, Салливан заявил, что "если бы это было так просто, не было бы необходимости в дипломатии", сообщает "Коммерсантъ".

Ранее в США заявили, что не будут вести переговоры по безопасности с Россией на публике, поскольку это "не кажется конструктивным".

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