Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата от "омикрона"

Лекарство разрабатывает Центр имени Гамалеи
В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работают над лекарством от коронавирусной инфекции, которое будет эффективно и в отношении омикрон-штамма. Об этом рассказал руководитель научного учреждения Александр Гинцбург.
Лекарство создается на основе моноклональных антител и представляет собой аналог препарата, которым лечили 45-го президента резидента США Дональда Трампа.
По словам Гинцбурга, набор моноклональных антител уже проверен на "омикроне" и показал, что "очень хорошо работает". После новогодних длинных выходных разработчики собираются приступить к клиническим исследованиям, которые продлятся около трех месяцев, сообщает РИА Новости.
Ранее появились подробности о новом препарате от коронавирусной инфекции "Мир-19". Его можно применять у взрослых пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Противопоказаниями к применению является беременность и тяжелое течение коронавируса.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram