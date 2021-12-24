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Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата от "омикрона"

08:37
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Лекарство разрабатывает Центр имени Гамалеи

В Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи работают над лекарством от коронавирусной инфекции, которое будет эффективно и в отношении омикрон-штамма. Об этом рассказал руководитель научного учреждения Александр Гинцбург.
Гинцбург назвал опасное свойство "омикрона"

Лекарство создается на основе моноклональных антител и представляет собой аналог препарата, которым лечили 45-го президента резидента США Дональда Трампа.

По словам Гинцбурга, набор моноклональных антител уже проверен на "омикроне" и показал, что "очень хорошо работает". После новогодних длинных выходных разработчики собираются приступить к клиническим исследованиям, которые продлятся около трех месяцев, сообщает РИА Новости.

Ранее появились подробности о новом препарате от коронавирусной инфекции "Мир-19". Его можно применять у взрослых пациентов в возрасте от 18 до 65 лет. Противопоказаниями к применению является беременность и тяжелое течение коронавируса.

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