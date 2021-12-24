Более 8,5 тысячи ребят приняли участие в проекте "День без турникетов. Дети"

В феврале 2022 года стартует второй этап акции

Первый этап нового проекта "День без турникетов. Дети" собрал более 8,5 тысячи ребят. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как рассказала заммэра, дети получили возможность попробовать себя в разных областях, например в креативных индустриях, мультимедийных технологиях, программировании, робототехнике.

Первый этап проекта проходил с 11 октября по 9 декабря. В феврале 2022 года стартует второй этап, который продлится до 29 апреля. Мероприятия будут проводиться по восьми направлениям, требуется предварительная регистрация.

В проекте принимают участие 12 детских технопарков, а также семь площадок ранней профессиональной навигации и 32 индустриальных партнера, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для взрослых в Москве в 2021 году провели четыре акции "День без турникетов", в последней из них приняли участие около 80 компаний, включая детские технопарки и мастерскую по производству авторских елочных игрушек.

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