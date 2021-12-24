Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Москве выросло до 11

В числе госпитализированных – двое детей

Число пострадавших в дорожной аварии с участием микроавтобуса на северо-западе Москвы возросло. Как уточнили в экстренных службах, травмы получили 11 человек.

"Пострадали 11 человек, из них восемь, в том числе два ребенка, госпитализированы", - приводит слова источника в службах РИА Новости.

ДТП произошло вечером 23 декабря на улице Свободы у дома 80. На полосу встречного движения выехал автомобиль Toyota Land Cruiser, он столкнулся с маршруткой. Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Как сообщили в ГИБДД, водитель внедорожника почувствовал себя плохо, что и стало причиной аварии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram