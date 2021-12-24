ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Москве выросло до 11

08:18
  • пятница
  • 24 декабря 2021

В числе госпитализированных – двое детей

Число пострадавших в дорожной аварии с участием микроавтобуса на северо-западе Москвы возросло. Как уточнили в экстренных службах, травмы получили 11 человек.

Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Москве
Два человека пострадали в ДТП с машиной главы Кузбасса

"Пострадали 11 человек, из них восемь, в том числе два ребенка, госпитализированы", - приводит слова источника в службах РИА Новости.

ДТП произошло вечером 23 декабря на улице Свободы у дома 80. На полосу встречного движения выехал автомобиль Toyota Land Cruiser, он столкнулся с маршруткой. Ранее сообщалось о 10 пострадавших. Как сообщили в ГИБДД, водитель внедорожника почувствовал себя плохо, что и стало причиной аварии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
ДТП с микроавтобусом в Москве
ДТП с микроавтобусом в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.