Работать после выхода на пенсию намерены большинство россиян

Они уже сейчас инвестируют в свою пенсию

Уходить с работы по достижении пенсионного возраста не намерены 84% опрошенных россиян. Кроме того, большинство из потенциальных "работающих пенсионеров" уже сейчас активно инвестируют в свою пенсию.

По данным опроса, всего 4% респондентов отказываются продолжать трудовую деятельность по достижении пенсионного возраста. Еще 12% опрошенных заявили, что пока не задумывались о столь далеком будущем.

В исследовании, результаты которого приводит ТАСС, приняли участие более 1 тысячи респондентов из всех регионов страны. Как выяснилось, лишь 23% опрошенных живут сегодняшним днем, откладывая лишь на насущные нужды. Остальные 77% активно инвестируют в свою будущую пенсию.

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