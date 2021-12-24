Минсельхоз предупредил о риске подорожания хлеба и подсолнечного масла

Рост цен подталкивают несколько факторов

Цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, отмечается их незначительное повышение. Об этом в пятницу, 24 декабря, рассказали в Министерстве сельского хозяйства России.

При этом в ведомстве предупреждают, что ряд факторов оказывает негативное влияние на ценовую динамику. В частности, отмечается продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости.

Еще одним фактором риска является возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария.

При этом стабилизации цен производителей на подсолнечное масло в России способствует переработка семян нового урожая и увеличение ставки "плавающей" экспортной пошлины.

Однако следует учесть, что рост затрат переработчиков на топливо, логистику, обслуживание оборудования и упаковку создает предпосылки для незначительной коррекции стоимости данной продукции в дальнейшем, сообщается на официальном сайте Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз по поручению замглавы правительства Виктории Абрамченко разработал дополнительные меры по сдерживанию цен на сахар и подсолнечное масло. С этой целью предлагается запретить торговым сетям взимать с их производителей вознаграждения.

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