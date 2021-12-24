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США резко увеличили число танкеров, перевозящих СПГ в Европу

11:45
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Цены на газ растут

Продолжение получила тема газового кризиса в Европе, которую накануне на пресс-конференции прокомментировал Владимир Путин. В пятницу стало известно, что "Газпром" вновь не забронировал мощности прокачки топлива по трубопроводу "Ямал - Европа".
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В Москве объяснили сокращение поставок элементарным отсутствием заявок на покупку. Поведение контрагентов вынудило Россию отказаться от бронирования магистрали на месячной основе в пользу ежедневных аукционов. Цены на газ при этом по-прежнему держатся вблизи рекордной отметки, и Вашингтон поспешил извлечь выгоду из ситуации, сообщает "ТВ Центр".

Всего за сутки США в полтора раза увеличили число танкеров, перевозящих сжиженный природный газ в Европу. А за два дня до этого резко сменили курс суда, которые перевозили топливо в Азию.

Напомним, рост цен в Европе начался весной, и всего за полгода стоимость тысячи кубометров подскочила с 300 долларов до двух с лишним тысяч.

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