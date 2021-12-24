Лавров предупредил Европу о последствиях превращения Балкан в антироссийский фронт

В Москве надеются, что у Вашингтона хватит разума оценить ущерб

Главный интерес России на Балканах - мир, безопасность и стабильность. В Москве надеются, что у администрации президента США Джо Байдена хватит разума не превращать этот регион в еще один фронт противостояния с Россией, заявил Сергей Лавров. Глава российского МИД предупредил о пагубных последствиях подобных шагов Вашингтона для всей Европы.

"В последнее время Вашингтон избегает обсуждения с нами не только БиГ, но и балканской темы как таковой. Надеемся, что у администрации Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния, иначе это обернется пагубными последствиями для Европы в целом", - сказал Лавров в интервью газете "Ослободженье" по случаю 25-летия со дня установления дипотношений России с Боснией и Герцеговиной. Его публикует сайт российского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД напомнил: Россия не решает свои задачи за счет чьих- либо интересов. Также Москва не ставит партнеров перед ложным выбором "или с нами, или против нас". Позиция Москвы неизменна - региональным проблемам нужны региональные решения на основе диалога и учета позиций всех заинтересованных сторон, подчеркнул Лавров.

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