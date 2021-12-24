МИД прокомментировал возможное прекращение транзита газа через Белоруссию

Это не отвечает интересам России

Прекращение транзита российского газа через территорию Белоруссии, если это произойдет, не отвечает интересам Москвы. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявили в Министерстве иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили значимость белорусского маршрута, через который прокачивается около 40 млрд кубометров газа в год. Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук уточнил, что это 20-25% всех объемов и 7% потребления газа в Евросоюзе.

Россия дорожит статусом надежного поставщика энергоресурсов, подчеркнул дипломат. Закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды.

При этом Полищук отметил непродуктивность санкционной политики Запада, которая может привести к прекращению транзита через Белоруссию. Москва призывает отказаться от двойных стандартов и нелегитимных рестрикций, провоцирующих не менее болезненные ответные меры, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никакой правды в обвинениях в причастности "Газпрома" к газовому кризису в Европе нет. Тем, кто получает российское голубое топливо транзитом, российский лидер предложил обратиться в компетентные инстанции с соответствующим вопросом о высоких ценах.

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