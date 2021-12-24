ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские истребители отразили налет бомбардировщиков на пути в Крым

09:53
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Отрабатывалось перебазирование Су-27СМ3 И Су-30М2 на оперативные аэродромы

Авиация Южного военного округа отработала перебазирование на оперативные аэродромы в Крыму. Экипажи истребителей Су-27СМ3 И Су-30М2 в ускоренном режиме подготовили боевые машины к вылету и парами поднялись в воздух.

Су-30 сопроводили американские бомбардировщики над Черным морем
Су-30 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного соединения ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы", - сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Как сообщили в пресс-службе ЧФ, отрабатывалось перебазирование на различные объекты в зоне ответственности ЮВО, в том числе на аэродромы в Крыму. Во время полета экипажи отразили налет бомбардировщиков условного противника на аэродромы, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Истребитель Су-30 ВКС России
Истребитель Су-30 ВКС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.