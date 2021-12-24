Российские истребители отразили налет бомбардировщиков на пути в Крым

Отрабатывалось перебазирование Су-27СМ3 И Су-30М2 на оперативные аэродромы

Авиация Южного военного округа отработала перебазирование на оперативные аэродромы в Крыму. Экипажи истребителей Су-27СМ3 И Су-30М2 в ускоренном режиме подготовили боевые машины к вылету и парами поднялись в воздух.

"Экипажи многоцелевых истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 смешанного авиационного соединения ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, отработали перебазирование самолетов на оперативные аэродромы", - сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Как сообщили в пресс-службе ЧФ, отрабатывалось перебазирование на различные объекты в зоне ответственности ЮВО, в том числе на аэродромы в Крыму. Во время полета экипажи отразили налет бомбардировщиков условного противника на аэродромы, передает "Интерфакс".

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