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"Балтийский синдром": москвичам рассказали о погоде в субботу

10:26
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Ожидаются метели и снег

В субботу, 25 декабря, в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
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Как пояснил эксперт, это станет следствием прихода североатлантического циклона "Квинтинус". Уже вечером пятницы, 24 декабря, в центральной части России усилится ветер — до 17 метров в секунду. Появится поземка — ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом.

В ночь на субботу в столице начнется сильный снегопад, который обрушит на город до пяти-семи миллиметров осадков. Сугробы вырастут до 27 сантиметров, что на десять сантиметров превышает норму. Также прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах.

В субботу температура воздуха в Москве будет составлять до шести градусов мороза, по области — до минус восьми. Из-за сильного ветра и высокой влажности возникнет эффект "балтийского синдрома", когда температура будет казаться на шесть-восемь градусов ниже реальной, рассказал Тишковец в своем Instagram.

Ранее синоптики рассказали, что в этом году новогодняя ночь будет морозной, столбик термометра опустится до минус 10-15 градусов. Выпавший за минувшие дни снег не растает, а, напротив, еще прибавится.

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