"Балтийский синдром": москвичам рассказали о погоде в субботу

Ожидаются метели и снег

В субботу, 25 декабря, в столичном регионе ожидается ухудшение погодных условий. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Как пояснил эксперт, это станет следствием прихода североатлантического циклона "Квинтинус". Уже вечером пятницы, 24 декабря, в центральной части России усилится ветер — до 17 метров в секунду. Появится поземка — ветровой перенос снега на высоте нескольких десятков сантиметров над снежным покровом.

В ночь на субботу в столице начнется сильный снегопад, который обрушит на город до пяти-семи миллиметров осадков. Сугробы вырастут до 27 сантиметров, что на десять сантиметров превышает норму. Также прогнозируются метели с заносами и ухудшением видимости на дорогах.

В субботу температура воздуха в Москве будет составлять до шести градусов мороза, по области — до минус восьми. Из-за сильного ветра и высокой влажности возникнет эффект "балтийского синдрома", когда температура будет казаться на шесть-восемь градусов ниже реальной, рассказал Тишковец в своем Instagram.

Ранее синоптики рассказали, что в этом году новогодняя ночь будет морозной, столбик термометра опустится до минус 10-15 градусов. Выпавший за минувшие дни снег не растает, а, напротив, еще прибавится.

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