Новак прогнозирует высокие цены на газ в 2022 году

Европе лучше вернуться к долгосрочным контрактам

Баланс спроса и предложения на газовом рынке указывает на то, что цены на голубое топливо в Европе сохранятся на высоком уровне и в 2022 году, считает вице-премьер Александр Новак. По его мнению, Европе, с ее потребностями в 250-300 миллиардов кубометров в год, нужно всегда понимать, где брать эти объемы.

"Баланс спроса и предложения сейчас таков, что цена достаточно высокая. Я думаю, что и в следующем году она будет на достаточно высоких уровнях", - сказал Новак в эфире телеканала "Россия 24".

Новак подчеркнул, что при столь высоких показателях импорта голубого топлива Европе следовало бы рассчитывать, в первую очередь, на долгосрочные контракты. Россия всегда выступала за такой подход, европейцы же предпочли спотовые закупки.

Цены на газовом рынке растут, в частности, из-за похолодания, а также неопределенности с запуском "Северного потока-2". Аналитики напоминают также о низком уровне заполненности европейских подземных хранилищ, ограничении предложения со стороны основных поставщиков и высоком спросе на сжиженный природный газ в Азии. 21 декабря цены достигла исторического максимума - 2190 доллара за тысячу кубометров.

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