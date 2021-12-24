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Появились первые кадры с места пожара в астраханской больнице

10:41
  • пятница
  • 24 декабря 2021

Автоматические пожарные системы не сработали

16 человек эвакуировали из Областной инфекционной клинической больнице имени Ничоги в Астрахани.

Два человека погибли, есть несколько пострадавших. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, огонь тушили по повышенному рангу сложности 13 человек и четыре единицы техники. На данный момент возгорание ликвидировано.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание в плафоне освещения в боксе реанимации на двух человек или неисправность аппарата для подачи кислорода.

Как сообщает источник ТАСС, в больнице не сработали автоматические пожарные системы.

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