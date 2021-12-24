В Кремле назвали факторы роста доходов россиян

Андрей Белоусов разделил эти факторы на четыре группы

Повышение реальных доходов россиян зависит от четырех групп факторов. Об этом рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Как отметил замглавы кабмина, первая группа — динамика реальной заработной платы. Белоусов заявил, что в этом направлении "есть проблемы, которые связаны в основном с бюджетниками". Президент в своем майском указе определил, что средняя зарплата бюджетников должна быть не ниже средней зарплаты по экономике регионов.

Во вторую группу факторов, влияющих на доходы россиян, входят теневые зарплаты. Эта проблема, по словам Белоусова, особенно характерна для малого и среднего бизнеса — в этом секторе экономики работают свыше 20 млн человек.

Третьим фактором является постепенное повышение минимального размера оплаты труда, рассказал первый вице-премьер. В завершение от отметил необходимость перехода от категорийной к адресной социальной поддержке, сообщает Forbes.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что борьба с бедностью и повышение уровня доходов россиян требуют принятия всех возможных мер. Российский лидер назвал борьбу с бедностью безусловным приоритетом государства, напрямую связанным с решением демографической проблемы.

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